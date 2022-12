Tallinn tõuseb jätkusuutlike turismisihtkohtade seas

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm sõnas, et jätkusuutlikkus on kujunemas turismisektoris aina olulisemaks teguriks. «Üha enam turiste väärtustab sihtkoha valikul jätkusuutlikkust. Seda mõistavad ka meie turismiettevõtjad, kes aina rohkem kestlikkusele tähelepanu pööravad,» ütles Vimm pressiesindaja teatel. «Arvestatav tõus edetabelis on tulnud linna ja valdkonna ühiste pingutuste tulemusena. Sihipäraseid tegevusi peame kindlasti jätkama, et järgmistel aastatel sama jõudsalt edeneda ja seeläbi Tallinna atraktiivsust sihtkohana tagada.»