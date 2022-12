Aasta pärast võib pudeli ja sülearvuti lennujaamas kotti jätta

«Järgmise aasta esimeses kvartalis on plaanis välja kuulutada hange nende seadmete soetamiseks,» sõnas Tallinna lennujaama lennujulgestuse juht Tarvi Pihlakas ERRile . Ta lisas, et aparaatide tarneaeg on umbes pool aastat.

«Kuna me tahame vältida seda, et tegelikult meil tehnoloogia vahetus toimub tipphooajal, siis me pigem näeme ette, et esimene vahetusperiood võiks hakata kuskil kolmanda kvartali lõpus või neljanda kvartali alguses järgmine aasta,» ütles Pihlakas.