Maksuamet tuletab meelde: kõik väljastpoolt ELi saabunud pakid tuleb deklareerida

«Saabuvate jõulupühadega seoses on suurenenud ka pakkide arv, mis jõuavad Eestisse väljastpoolt Euroopa Liitu, näiteks Suurbritanniast. Selleks, et kõik kingitused kenasti oma adressaadini jõuaksid ja deklareerimise kohustus ei tuleks halva üllatusena, tasub meelde tuletada mõned reegleid,» räägib MTA tolliosakonna teenusejuht Kaari Lainevool.

Käibemaksu arvestatakse kauba maksumuselt ja saatekuludelt ning seda saab tasuda deklareerimise keskkonnast väljumata pangalingi kaudu. Endiselt saab deklareerimiseks kasutada ka posti-, kullerettevõtte või tolliagentuuri teenust.

Käibemaksust on vabastatud kingitus väärtusega kuni 45 eurot. Kingituseks loetakse ainult eraisikult eraisikule saadetud pakki, mitte veebipoest tellitud või sealt tasuta saadud kaupa.

«Näiteks, kui tuttav saadab teile kolmandast riigist kingitusena 20-eurose paki, mille saatmiskulu on neli eurot, siis tuleb see deklareerida, kuid käibemaksu sellelt tasuma ei pea. Kui aga sellise paki väärtus on 50 eurot ja saatmiskulu neli eurot, siis tuleb lisaks deklareerimisele tasuda 54 eurolt ka käibemaks ehk 10,8 eurot,» selgitab Lainevool.

Kõik üle 150-eurosed pakid maksustatakse lisaks käibemaksule ka tollimaksuga, ning seda olenemata sellest, kas kaup on tellitud EL-i või EL-i välisest e-poest.

Sanktsioneeritud kaup tolli teravdatud tähelepanu all

Kõige mugavam on saadetist deklareerida elektroonselt e-MTAs. Deklaratsiooni esitamiseks on vaja kullerfirmalt või Omnivalt saadud kauba saabumise teatist ja kaht viitenumbrit: eelneva dokumendi viitenumber ja transpordidokumendi number ehk tracking number. Lisaks on vaja kauba väärtust tõendavat dokumenti, milleks on arve, maksekorraldus, tellimus või saatedokumendid.

Samuti peaks teadma, et teatud kaupade saatmine Eestisse on keelatud ning teatud kaupadele on kehtestatud koguselised piirangud, eriloa nõue või embargo, tulenevalt sanktsioonidest Venemaa suunal.