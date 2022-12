Lumelabidaid ja generaatoreid veel poodides jagub, kui peagi võib olukord muutuda

Lumekoristusvahendid ja elektrigeneraatorid on poodides nõutud kaup. Lumekoristusvahendite müük on võrreldes eelmise talvega Bauhofi ja Prisma kauplustes kordades kasvanud. Kuna generaatoreid on hetkel keeruline hankida, võivad need poodidest peagi otsa saada.