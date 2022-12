ETTEVAATUST ⟩ Küttepuude vargused on sagenenud

Küttepuud. Pilt on illustratiivne.

Kõrgete energiahindade kõrval on märgatavalt tõusnud ka küttepuude hinnad. Gjensidige kindlustus koondas kokku näpunäited, mida arvestada kütmisel ja küttematerjali varumisel ning kuidas hoiustada puid nii, et need varaste saagiks ei langeks.