Alexela kahekordistab elektriautode laadijate arvu

Alexela juhatuse liikme ja elektromobiilsuse valdkonna juhi Alan Vahti sõnul on laadimisvõrgustiku laiendamine vajalik, et toetada keskkonnasõbraliku liiklemise kasvu. «Oleme sel aastal osalenud elektrilaadijatega erinevatel väliüritustel, kus on olnud võimalik teha proovisõite elektriautodega.

Kui veel kolm aastat tagasi õnnestus korraldajal üritustele saada kokku ligi 10 erinevat elektriautot, sest nii vähe neid Eestis müügil oligi, siis täna oleme olukorras, kus väliüritustel osalevate elektriauto mudelite arv on neli korda suurem. Kasvava nõudlusega peab ka laadimisvõrgustik metsiku kiirusega arenema ja mul on hea meel, et oleme saanud elektromobiilsuse jätkusuutlikkust oma panusega toetada,» rääkis Vaht.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri tänavuse raporti andmed näitavad, et ligikaudu 70 protsenti elektriautode laadimistest toimub kodus ja töökohas. «Päris paljud ettevõtted, sh spaad ja hotellid ning lisaks ka korteriühistud on laadimiskohtade loomiseks meie poole pöördunud. Lisaks uurivad ka eraisikud, milliseid laadijaid ja lahendusi meil pakkuda on. Selleks, et auto aku saaks aga täis laetud mugavalt nelja-viie tunniga, tuleb nii koju kui ka töökohale paigaldada 11-22 kilovatise võimsusega laadija. Põhjus, miks ligi 70 protsenti laadimistest leiab aset kodus ja töökohas on seotud asjaoluga, et autot ongi mõistlik laadida ajal, mil see nagunii parklas seisab,» iseloomustas Vaht energiaagentuuri välja toodud trendi.