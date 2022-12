Elektriboileri kasutajad jagavad säästunippe

Börsipaketil olev Parve pole elektriboileri valikut ise teinud, vaid on otsustanud jätkata eelmise korteriomaniku seadmega. Tema sõnul on boiler aga omaette murekoht, kuna hindadel tuleb silma peal hoida. See on aga vastuolus nii Parve sportliku elustiiliga, mis nõuab suuremat pesumasina ja duši kasutamist ning huviga toidutegemise vastu kus nii ahju kui ka pliidi kasutamine käib igapäevaelu juurde. «Kuigi energiakriis on vastuolus mu hobide ja vaba aja tegemistega, proovin siiski leida tasakaalu tarbimise ning meelepäraste tegevuste vahel,» on Parve optimistlik.

Hirtentreu on universaalteenusel ja võtnud eelneva positiivse kogemuse pinnalt endale kahe mahutiga elektriboileri. Ta tunnistab, et ainuüksi boilerist tingitud küttekulud pole tema elustiili muutnud, kuid on energiakriisi valguses kaalunud muude koduseadmete osas ümberkorralduste tegemist. «Pakkusin perele panna pesumasin ja kuivati öösel tööle, mil hind on soodsam, kuid tekkinud müra oleks hilistel õhtutundidel tekitanud peres ning korterelamus pigem pahameelt, mistõttu jäi otsus tegemata,» jagab Hirtentreu oma kogemust.

Sääst algab poes kodumasinaid valides