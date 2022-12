Hille Hanso pidi ärajäänud lennu tõttu tunde lennufirma abi ootama

Rekord! Kuna pidin täna lendama Istanbuli, aga lend jäi lumetormi pärast ära, siis olen püüdnud ühendust saada Turkish Airlines Tallinna Lennujaama kontoriga numbril 623 1111, et uurida, on neil võimalik majutusega aidata või muud kompensatsiooni pakkuda, kuni ma lennata saan. Ma olen helistanud neile alates kella 10.38-st ei rohkem ega vähem kui 97 korda, aga pole veel keegi telefonini jõudnud. Lennujaama lehel kirjutab, et kassa on lahti k 17.00-ni. Jõuaksin veel ligi 150 kõnet teha. Mis te arvate, kas ma peaksin jätkama? Võibolla pääsen Guinessi rekorditesse, kuna olen kuulanud laulu «We are Turkish Airlines, we are globally yours,» mida esitab ekstaatiliselt hingeldav daam, maailmas kõige rohkem? Seniks siiras tänu Kristile ja Stevenile, kes mulle lumetormi eest lahkesti peavarju pakkusid. E-kirja peale helistati (lennufirma – toim.) kassast – neil on järjekord ja enam kui 100 inimest teenindada, nad ei suutnud telefonile vastata. Aga nüüd sain neilt lahkesti hotellitoa ja kõik laabus. Ega muud kui jõudu ja jaksu!