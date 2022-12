Elisa soovitab: viis head nippi, kuidas elektrikatkestuse põhjustatud leviprobleemidega hakkama saada

Ilmastikuolude tõttu võib täna elektrikatkestustest tingituna esineda Mandri-Eesti mobiilsideteenustes häireid. Mõjutatud piirkondades võivad leviolud olla tavapärast nõrgemad ja teenuste kasutamisel võib esineda häireid.

Elisa spetsialistid on valmis elektrikatkestustest tulenevate rikete leevendamiseks. «Käesoleva tormiga seoses on meie tehnikud ja spetsialistid juba töös või valvel tegutsema, et vajadusel taastada ajutiselt prioriteetsematesse tugijaamadesse vool. Elisa spetsialistid on varustatud kõige vajalikuga, alustades autoga, mis tagab ligipääsu raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ja lõpetades mootorsaega, et vajadusel puhastada teelõik maha langenud puudest,» sõnas Elisa mobiilivõrkude valdkonna juht Kristo Kork.

«Juhime tähelepanu sellele, et ilmastikuolusid silmas pidades võib juhtuda, et ligipääs mõningatesse tugijaamadesse on veelgi enam raskendatud. Elisa spetsialistid tegelevad võrgu jõudluse ümber suunamisega selliselt, et teenused toimiksid minimaalsete häiretega ka elektrikatkestusega piirkondades. Kõneteenuse taastamine häiritud piirkondades on alati kõrgeima prioriteediga,» lisas Kork.