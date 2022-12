Solvunud koolitaja jättis teismelise poisi rahast ilma

Seaduse järgi on tarbijavaidluste komisjoni otsus kauplejale täitmiseks vabatahtlik. Kui kaupleja otsust 30 päeva jooksul ei täida, kantakse ta otsuseid mittetäitvate kauplejate nimekirja kuni otsuse täitmiseni, kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks. Seejärel kustutakse firma TTJA mustast nimekirjast. Nimekiri on avalik ja asub ameti veebilehel .

TTJA komisjoni otsuste täitmine pole seaduse järgi kohustuslik, vaid vabatahtlik ning amet ei saa otsust eiranud poolt sunnirahaga karistada. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamehe sõnul jääb täitmata pea kolmandik komisjoni otsustest ja seepärast on nad teinud ettepaneku seaduse muutmiseks.

TTJA kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) haldusalasse. Ministeeriumi avalike suhete juht ütles novembris Postimehele sarnast juhtumit kommenteerides, et MKM valmistab ette tarbijakaitseseaduse muudatusi, mille eesmärk on muuta tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine tulemuslikumaks. See tähendab, et kui komisjon teeb otsuse tarbija kasuks ja kaupleja seda vabatahtlikult ei täida, siis saab tarbija minna otse kohtutäituri juurde, et täitur sunniks kauplejat otsust täitma.