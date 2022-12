Postimehe ostukorv: Lidl üllatas odavate piimatoodetega

Kõige kallim ostukorv ei olnudki seekord Selveris, ega isegi mitte Rimis, vaid hoopis Coopis. Teistest mäekõrguselt kallimas ostukorvis osutus kõige kallimaks kategooriaks munad ja piimatooted. Nende peale kulus 25,05 eurot, mida on kategooria soodsaimate poodide, Lidli ja Rimiga võrreldes 6,33 eurot rohkem.

Lidl aga üllatas seekord odavate piimatoodetega – kokku kolm toodet osutusid kategooria odavaimateks – kohvikoor oli lausa 20 senti soodsam kui Coopis, Maximas ja Prismas, torukohupiim maksis vaid 79 senti ja oli lähimast konkurendist Rimist 20 senti soodsam – teistes kettides maksis see toode üle euro. Ka või oli Lidlis kõige odavam, makstes alla kaheksa euro kilo. Postimehe ostukorvi välise tootena jäi silma ka vahukoor, mis maksis Lidlis alla euro – 99 senti 200 ml pakk.

Postimehe ostukorvi on lisatud sealiha ja ootuspäraselt saab soodsaima hinnaga sealiha kodumaise seakasvataja toidupoest – Grossi Toidukaupades maksab kilo taist sealiha 2,88 eurot.

Punane kala, mille hinda Postimees sellest sügisest samuti jälgib, on seekord soodsaim Maximas ja Barboras, kust saab jahutatud forelli kätte 5,99 euro eest kilo. Rimis tuleb maksta forelli eest üks euro rohkem. Prismas küünib aga punase kala hind 10 euroni. Selveris seevastu on võimalik maksta sama kauba eest kaks korda rohkem – 12,59 eurot kilost. Seega on punase kala hinnakäärid erinevates kaubanduskettides kõige suuremad, aga kuna Grossi Toidukaupades punast kala müügil ei olnud ja sobivat analoogi ka mitte, ei kajastu selle kauba hind seekordses ostukorvi hinnatabelis.