Apteekrite liidu juht: oleme nagu kiirloterii mängijad, kunagi ei tea, mida antakse

Enamik ravimitest on asendatavad, ütles Sarv intervjuus Vikerraadiole. See tähendab, et neid saab asendada sama toimeaine, kuid teise tootja ravimiga.

Sarve sõnul lubab ravimiamet Eestisse vajadusel ka ravimeid, millel siin müügiluba pole. Näiteks imporditakse medikamente, millel on naaberrikdes müügiluba. Ravimeid saab sellistel juhtudel tuua ka väljastpoolt Euroopa Liitu, kuid siis kaasneb nendega täiendav kontroll.

Müügiloata ravimitel pole haigekassa soodustust ning seetõttu on nende hind tarbijale kõrgem. Kuid üldjuhul on ravimid taskukohase hinnaga.

Sarv ütles, et olukord on tõsine juba mitu aastat, eriti teravaks muutusid probleemid 2019. aastal. «Apteekrid ütlevad, et nad on nagu kiirloterii mängijad. Kunagi ei tea mida antakse,» lausus Sarv. Nad peavad kogu aeg jälgima, millist ravimit on hulgilattu tulnud ja mida nad saavad müügiks tellida.