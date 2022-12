Eestis on küll seaduslik õigus eestikeelsele teenindusele, kuid see pole siiski igal pool tagatud. Taksod, kauplused ja autopesulad on vaid mõned näited, kus keelebarjäär võib teenindamisel probleeme tekitada. Millised on miinused ja plussid olukorras, kus Tallinnas ei saa alati vältida venekeelset teenindust?