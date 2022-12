Tarbijakaitse hoiatab: ärge sattuge jõulukinkide ostmisel võlaorjusesse

Tarbijakrediidi võtmisel tuleb põhjalikult läbi mõelda, kas laenu on tõesti vaja ning kas hilisem maksekohustuse täitmine on jõukohane. TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru selgitas, millele tuleks laenureklaami jälgides tähelepanu pöörata.

Pühade eel reklaamitakse väga aktiivselt

Pühade ajal on tarbijakrediiti pakkuvate reklaamide osakaal (sotsiaal)meedias ja kaubanduskeskustes väga suur. Laenu- ja järelmaksu võimaluste reklaamimine ei ole keelatud, kuid reklaam ei tohi jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks. Samuti ei tohi laenureklaam kallutada tarbijat läbimõtlematule laenuvõtmisele.

Kiirlaenu kergekäeline võtmine on sageli negatiivsete tagajärgedega ja varasemate uuringute põhjal üle poole inimestest kahetseb kiirlaenu võtmist. Uuringud ja vestlused tarbijatega näitavad, et kiirlaenu ja järelmaksu võetakse tihti just reklaami tõttu. Et seda riski maandada, on laenu- ja muude tarbijakrediidi reklaamidele seadusega seatud piirangud, mille eesmärk on vältida tarbijate krediiditoodete tarbimisele õhutamist.

Märka vastutustundetut reklaami

Vastutustundetud on reklaamid, mis jätavad mulje, et finantskohustuse võtmisel puudub risk – «Abimees jõulude eel», «Maksa kingituste eest alles kevadel», «Jõulukingi laen katab suured kulutused» jms. Kiirlaenu reklaamimine tähtpäevade kaudu on keelatud. Näiteks ei tohi kutsuda reklaamis tarbijat laenu võtma musta reede soodustustest osasaamiseks või jõulukingituste ostmiseks.