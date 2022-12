Tallinnas loata jäänud umbkeelsed taksojuhid leidsid lihtsa kõrvaltee

Postimehele saabunud vihje kohaselt on Maardu linna poole pöördumine tavapärane, kuna Tallinna munitsiplaapolitsei (mupo) ei väljasta teenindajakaarte taksojuhtidele, kes teenindamiseks piisaval tasemel eesti keelt ei oska.

Mupo juhataja Aivar Toompere kinnitas Postimehele vihjatud infot, et keeleoskuse tõttu loata jäänud juhid pöörduvad naaberomavalitsustesse. Ta lisab, et on korduvalt teemat meedias tõstatanud. Postimehes ilmus kolm aastat tagasi uudis, kus Toompere selgitas probleeme eesti keelt mitteoskavate taksojuhtidega.