Huuletubaka hind Rootsis võib peagi järsult tõusta

Info põhineb Rootsi meediasse lekkinud ja Euroopa Liidu seni avalikustamata dokumentidel, kirjutab uudisteportaal The Local.

Väidetavalt on maksutõusu ettepaneku teinud Euroopa Komisjon. Allikate kohaselt avaldatakse see detsembri alguses. Seejärel hakkavad ELi liikmesriigid ettepankut arutama. Kui ettepanek vastu võetakse, võib huuletabaka hind tõusta praegusega võrreldes kahekordseks.

Rootsi rahandusminister Elisabeth Svantesson teatas sotsiaalmeediakanalis Twitter, et ei toeta ettepanekut. «Loomulikult oleme nendele tõusudele vastu,» kirjutas minister. Ta lisas, et ole ettepanekut veel näinud, kuid kinnitas, et seisab Euroopa Liidus Rootsi seisukohtade eest.

Euroopa Liidus keelatud

Huuletubaka ehk snusi müük keelati ELis 1992. aastal, kuid Rootsi sai erandi, sest snusi tarvitamisel on seal pikk ajalugu.

Eesti lähiriikidest on selle tubakatoote müük lubatud ka Venemaal ja Norras. Eestis oli huuletubaka ebaseaduslik müük levinud paar aastat tagasi. Seda müüdi ka Facebooki gruppides, millest enamik on tänaseks suletud. Tooted pärinesid peamiselt Venemaalt ja Rootsist.

Alates 2019. aastast on Eestis müügil tubakavaba snus. Tegemist on välistelt sarnaste padjakatestega nagu huuletubaka puhul. Mõlemas tootes sisaldub nikotiin.

Hiljuti jäi tubavabade nikotiinipadjakeste tarvitamisega riigikogus kaamerasilma ette töö- ja tervisemister Peep Peterson. Ta selgitas Õhtulehele, et tal on tõsine sõltuvus, millega kindlasti nüüd tegelema asub. «Selline asi pole lubatud ja on kahetsusväärne. Olen kindlasti tähelepanelikum, et sellist asja rohkem ei juhtuks. Ohutuid nikotiinitooteid pole olemas.»