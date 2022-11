Eilse musta reede veebimüük lõi kõigi aegade käiberekordi

Jaemüüjate veebisaitidel müüki jälgiva Adobe andmetel oodatakse, et tänupüha järgse päeva veebimüük ületab üheksa miljardit dollarit. See oleks uus rekord.

Eile kella 18.00 olid ostjad kulutanud veebisaitidel 7,28 miljardit dollarit. Adobe hindas, et see summa võib päeva lõppuks tõusta 9,2 miljardi dollarini, vahendas CNBC.

Adobe märkis, et ka mobiiliostlemine saavutas tänavu rekordtaseme – tänupüha puhul moodustas nutitelefonide müük 55% veebimüügist. Ettevõte ennustab, et need müügid moodustavad 53% kogu musta reede müügist.