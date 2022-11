Mercedes küsib nüüd 1200 dollarit aastas kiirema kiirenduse eest

See pakett aitab vähendada nullist kuni 100 kilomeetrini tunnis kiirendamise aega veidi vähem kui ühe sekundi võrra. See deaktiveeritakse, kui klient ei maksa seda tasu järgmise 12 kuu jooksul uuesti.

Praegu on see funktsioon saadaval ainult USA turul ning kas ja millal tuleb see lisatasu ka Euroopasse ja Eestisse pole veel teada.

See, et klientidelt võetakse tasu funktsiooni eest, milleks auto on juba niigi võimeline, on luksusautotootja jaoks julge samm. Saksa rivaal BMW AG tulistas sarnase sammuga omale jalga, kui nad püüdsid autoomanikele müüa 18 dollarit kuus maksvaid istmete soojendamise tellimusi, mis teenis suurt kriitikat.