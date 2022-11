Pankur hoiatab: mida jälgida, et mustal reedel mitte petta saada

Selleks, et ostupidu mööduks võimalikult turvaliselt, soovitab Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen pettuste vältimiseks veenduda, kes on see kaupleja, kellele oma raha annad. «Üks petuskeemides on olnud fiktiivne e-pood ehk veebipood, kus tegelikkuses ei ole pakutavaid kaupu olemas ega ka kavatsust peale raha laekumist neid tarnida. Usaldusväärse veebipoe kujundus on korraliku välimusega, kus on kirjas ka tarbija õigused, tingimused ja kaupleja kontaktandmed. Hoiatusena tasub võtta ka e-poe ebaloogilist veebiaadressi ning veebilehe grammatilist keelekasutust.