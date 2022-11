SEDA PEAB TEADMA ⟩ «Parim enne» ja «kõlblik kuni» toidul on üliloluline erinevus

«Kõlblik kuni» märgist tavaliselt kiirestiriknevatel liha ja piimatoodetel, mida ei tasu pärast tähtaega süüa, isegi kui need lõhnavad ja paistavad väljast normaalsed. « Selliste toodete puhul võib ka korralikult külmkapis hoiustades hakata peale säilimistähtaega vohama listeeriabakter, mis põhjustab toidumürgitust ja võib nõrgema immuunsusega inimeste jaoks olla isegi eluohtlik. Bakteriga saastumist ei pruugi nuusutades ega maitsest ka kohe ära tunda,» rääkis Lamp.

Täiesti erinev lugu on aga toatemperatuuril säilitavate «parim enne» kaupadega, millel puhul on märgis tootjapoolne konservatiivne soovitus. «Selline toit on tavaliselt täiesti söödav ja maitseomadustelt sama hea ka pikalt peale «parim enne» tähtaega. Tihti inimesed ei tea seda ja viskavad kodus palju head toitu ära,» rääkis Lamp.