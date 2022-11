Nõo Lihatööstus hakkab esimesena Eestis toorsuitsupeekonit tootma

Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova sõnul on poeketid juba pikka aega peegeldanud, et tarbija ootab pikisilmi kodumaist toorsuitsupeekonit. «Siiamaani on saadaval olnud imporditud tooted, näiteks Poolast,» lausus Loova. Nõo investeeris tootmisliini, et nad saaksid ise kvaliteetse uudistoote turule tuua.