VIDEO ⟩ Selgus Kaamos Kinnisvara tasuta korteri võitja

«Õpetaja põhipalk ei ole väga suur ja lisaks toetan oma abikaasat, kes on Eestisse kolinud Venemaalt. Saime tuttavaks 5 aastat tagasi ja tänaseks oleme aasta abielus olnud,» kirjeldas kolme erineva kutseharidusega Sander, miks just tema peaks korteri aastaks tasuta kasutada saama.

23-aastane Tallinnast pärit Sander elab hetkel koos abikaasa ja oma vanematega ühes korteris Põhja-Tallinnas, ent tema soov on raha kõrvale panna, et ühel päeval oma korter osta. «Sellega on väga rakse, sest palju raha kulub kütusele, elamiskuludele, mida vanematega jagame, ning õpingute peale.»