UURING ⟩ Vaata, kui palju plaanivad eestimaalased jõulukinkidele kulutada

Samas küsitletud Eestis elavatest inimestest pooled, 54 protsenti, plaanivad jõulukingitustele kokku kulutada kuni 150 eurot, teatas SEB. Samuti üle poolte vastanutest, 57 protsenti, ütlesid, et kingitustele kulutatav summa on sel aastal sama, mis eelmisel aastal.

SEB eraklientide segmendijuht Triin Raudsepp ütles, et uuringu põhjal ligi kaks kolmandikku küsitletutest plaanib tänavu tähistada jõulupühi nii nagu varasematel aastatel, ega kavatse oma tavapäraseid harjumusi muuta, ent kolmandik plaanib sel aastal jõulueelsel perioodil oma igapäevaseid kulutusi piirata, et raha säästa. Ebakindlust tunnevad Raudsepa sõnul rohkem just keskmise ja madalama sissetulekuga inimesed, keda hinnatõus ja talvised suured elektriarved enam mõjutavad.

SEB tarbijauuring kinnitas, et enamik Eesti inimestest teeb jõuluostud suurematest kaubanduskeskustest, 76 protsenti. Pooled vastanutest, 52 protsenti, ütlesid, et kingitusi soetatakse ka erinevatest veebipoodidest. 38 protsenti uuringus osalenutest hakkab jõulukingitusi ostma detsembris, ent viiendik vastanutest soetab kingitused suuremate allahindluskampaaniate ajal, nagu näiteks Must Reede, mil ka enamik Eesti kaubanduskeskusi ja e-poodide soodustusi pakuvad.

Raudsepp tõi välja, et 71 protsenti vastanutest teeb oma jõuluoste nii poes kui ka e-kaubanduses pangakaardiga. «Eelistatuimad on pangakaardi tehingud ning kasutatakse ka pangalingi kaudu või arve alusel tasumist. Uuringu põhjal sooritab sularahas oste vaid 15 protsenti tarbijatest,» märkis Raudsepp.

Viiendik valmistab kingid ise

Kuigi valdav osa kingitustest leitakse kauplustest või e-poodidest, siis selgub SEB uuringust, et eestlaste hulgas on läbi aastate olnud populaarne jõulukinkide ise valmistamine. «Nii nagu ka eelmisel aastal plaanib viiendik tarbijatest, 19 protsenti, kingitused ise teha. Isevalmistatud kingituse tegemine on isegi sama või mõnevõrra populaarsem kui kingituste ostmine laatadelt ja otse tootjalt erinevate sotsiaalmeedia platvormide kaudu,» tõi SEB eraklientide segmendijuht esile.