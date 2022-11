Netflix on Eesti elanike seas populaarseim voogedastusplatvorm

Teisel kohal on 53 protsendiga Amazoni videoteenus Amazon Prime Video ja kolmandal 38 protsendiga YouTube. Kohalik Go3 videoteenus asetub 11 protsendiga populaarsuselt kuuendale kohale, teatas Samsung.

«Telerikasutajate küsitluses uurisime, millist sisu uuringus osalejad eelkõige vaatavad. Kõige enam kasutatakse telerit siiski traditsioonilise televisiooni vaatamiseks, kuid kohe teisel kohal on erinevad video- ja striiminguteenused. Seejärel küsisime, milliseid striiminguteenuseid eestlased eelistavad. Pole ilmselt suureks üllatuseks, et kõige populaarsem on Netflix, kuid aina enam kerkib selle kõrvale erinevaid teisi lahendusi, kust inimesed enda lemmiksarju ja filme vaatavad,» selgitas Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar.