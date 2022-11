Eesti Loto nõuab sadadelt tuhandetelt mängijatelt uue konto avamist

«Meil on ligi 280 000 mängijat, kes ostavad lotot veebis. Selleks, et jätkata mängimist pärast veebikeskkonna uuenemist, tuleb kõigil mängijatel registreerida oma mängukonto uuesti. Registreerimisel peab mängija kinnitama oma e-posti aadressi ja arvelduskonto, tagades sellega korrektsed andmed muuhulgas võidusummade kättesaamiseks. Varasem mänguajalugu on uues keskkonnas kenasti olemas,» selgitas Eesti Loto juht Riina Roosipuu pressiteates.

Esmakordselt on keskkonnas kasutusele võetud e-rahakott ehk piletite eest tasutakse e-rahakotis olevate vahenditega, kuhu saab raha kanda nii arvelduskontolt kui kaardimaksega. Kuni 1999,99-eurosed võidud kantakse e-rahakotti koheselt pärast loosimise toimumist. Vormistamata jäänud võidud ei aegu, vaid need kantakse võidunõude esitamise tähtaja ehk 90 päeva möödumisel mängija e-rahakotti.

Eesti Loto uue mängukeskkonna arenduspartner on Saksa ettevõte The Quality Group, kelle loodud süsteeme kasutavad mitmed lotoettevõtted Euroopas. Partneritena on projekti kaasatud senise süsteemi arenduspartner Tietoevry Estonia AS ning olulise osa tööst on teinud ka Eesti Loto meeskond.