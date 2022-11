Liha ja kala tõid Postimehe ostukorvi hinnavõrdlusse üllatuse

Postimees lisas oma traditsioonilisse ostukorvi ka punase kala ja sealiha, mida varasemad ostukorvid ei sisaldanud. Pilt oli nende toodete osas hoopis teine, kui väljakujunenud valiku osas, kus enamasti on pakkunud odavaimat hinda Prisma.

Selgus, et kõige kallimat punast kala on võimalik saada hoopis Prismast. Vahe konkurentidega ei ole sentides ega mõnes protsendis, vaid eurodes. Prisma punase kala kilohind on kaks eurot kallim kui Selveris, kolm eurot kallim kui Rimis ja neli eurot kallim kui Barboras.