Veebikampaania e-smaspäev tõi müügirekordi

«2020. aastal toimunud Must Reede on siiani meie ajaloo kõige kõrgema müügiga päev. Nüüd asus teisele kohale 14. novembril toimunud E-smaspäev. Tavapärastega võrreldes oli müük sel päeval ligi kaks korda kõrgem,» ütles Kaup24 e-poe kommunikatsioonijuht Kristiina Vahesalu.

«Vaadates päeva kõige populaarsemate toodete nimekirja, võime öelda, et koguni kolmandik kõigist E-smaspäeva ostudest olid suure tõenäosusega jõulukingitused. On suur rõõm näha, et ostjad kasutasid seda võimalust, et valmistada end ette juba varakult ette eelseisvateks pühadeks,» lisas Vahesalu.