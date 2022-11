Ostusoovitused: kuidas teha poes soodne valik?

Liha, kala ja piimatooted on aastaga läbi teinud märgatava hinnatõusu. Aga oled sa endalt küsinud, kas liha ja kala üldse peab iga päev sellises koguses sööma, et rahakott ragiseb? Kui valmistad liharoa nii, et täiendad lihakogust köögivilja või hoopis läätsede-ubadega, on tulemuseks igati täisväärtuslik toidukord. Ringi tasub vaadata nii köögiviljaosakonnas, konserviriiulitel kui kuivatatud kaunviljade seas. Ühepajatoit on muidugi klassika, aga proovida tasub näiteks ka hakklihast kui ubadest koosnevat chilli con carnet, kus ubadel on täita taimse proteiiniallika roll. Pikkpoisi ja kotlettide segusse lisab mahtu nii riivitud keedukartul, keedupeet või miks mitte ka jämedalt riivitud värske porgand, katsetada tasub ka pehmeks keedetud punaste või kollaste läätsedega.