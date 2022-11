Huvi kasutatud autode vastu on hüppeliselt kasvanud

Jätkuvalt on kasvanud ka nõudlus uute elektriautode järele, moodustades 3,9 protsenti kõigist Moller Auto tarnitavatest sõidukitest. Ettevõtte käive on tänu sellele kasvanud 5,5 protsenti võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga, ulatudes 203 miljoni euroni.

Seda saab põhjendada mitmete probleemidega – toormaterjalide puudumine, näiteks kiipide või pooljuhtide saadavus, häired tarneahelates, inflatsioon jms. Kõik need asjaolud mõjutavad tootmisvõimsust, mis põhjustab uute autode tarnimise viibimist. Kuigi Moller Auto edasimüüjatel võib kohe ostmiseks ja kasutamiseks olla saadaval mitmeid uusi autosid, võib ostja sooviks olla konkreetse konfiguratsiooniga sõiduk ning selle ooteaeg võib olla mitu kuud pikk. Seetõttu valivad ostjad sageli uue asemel veidi kasutatud auto, kuna need on palju kergemini kättesaadavad.

«Näeme, et selle aasta esimese kaheksa kuuga on uute autode ostmine Baltikumis tervikuna vähenenud, seda hulgas ka Eestis.»

«Kasutatud autode turg on praegu jõudsalt kasvamas. Jah, turul on hetkel piisavalt autosid, kuid oleme tuleviku suhtes ettevaatlikud, sest kasutatud autosid pole kokkuvõttes müügil enam nii palju kui varem. Näeme, et selle aasta esimese kaheksa kuuga on uute autode ostmine Baltikumis tervikuna vähenenud, sealhulgas ka Eestis,» ütles Baltimaade ettevõtete kontserni Moller Auto tegevdirektor Izīda Gerkena.