Kütusemüüjad langetasid hinda

Bensiin 95 liiter maksab 1,839 eurot ja diislikütuse liitri uus hind on 1,899 eurot.

«Maailmaturuhinnad on terve aasta olnud kõikuvad, kuid kui näeme võimalust tarbija jaoks hinda alla tuua, siis reageerime kohe,» kommenteeris AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

Neste trundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste lausus, et kuna maailmaturu hinnad on jätkuvalt muutlikud, on keeruline hinnata, kas langustrend jätkub.