«Peaaegu nagu tavaline savu»: psühhoaktiivset kanepit saab Eestis legaalselt osta, ametnikud on mures

Johannes (nimi muudetud, õige nimi toimetusele teada) töötab IT-alal ja seda üsna edukalt. Kuna aga töö on pingeline, siis õhtuti ja pühade ajal meeldib talle enda kinnitusel «lõõgastuda». Kuni viimase ajani tegi ta seda illegaalse marihuaana abil, kuid kui ta sai teada võimalusest osta legaalselt alternatiivi, mis on oma omadustelt peaaegu sama hea kui klassikaline marihuaana, oli tema valik ilmne.

Ta kasutab nn vape pliiatsit, millesse pannakse HHC e-vedeliku padrunid. Neid padruneid, nagu ka vapet ennast, saab osta tavalisest Eesti CBD poest. Johannese sõnul piisab talle ühest padrunist mitmeks nädalaks. «Seni, kuni see on seaduslik, kasutan HHC-d,» ütleb Johannes. «See on mugav, saab lihtsalt poest osta, ei pea seadust rikkuma ega öösiti diileriga kusagil pimedas nurgas kohtuma, lisaks on see kokkuvõttes odavam kui tavalise kanepi suitsetamine.»