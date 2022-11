Tarbijakaitse mustas nimekirjas olev automüüja: me ei pea ameti päringutele vastama

Kasutatud autode müük. Foto on illustratiivne.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) mustas nimekirjas on 14 juhtumit, kus klient on ostnud kasutanud auto, mille puudustest ta enne ei teadnud. Autoturg OÜ on nimekirjas kaheksa juhtumiga. Kliendid teevad riigiametile aastas üle 50 sarnase kaebuse.