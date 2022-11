Kolm nippi, kuidas autosõidult sadu eurosid kokku hoida

1. Vali säästlik ja tähelepanelik sõidustiil

Auto keskmise kütusekulu määrab eelkõige roolis olev isik, mistõttu on ökosõidutunnid saanud täna ka autokooli programmide kohustuslikuks osaks.

«Üks olulisemaid momente, mida harjutada ja millest kinni pidada, on sujuv paigalt startimine ja pidurdamine. Samuti on soovitatav punase tulega ristmiku poole liikudes pidurdada aeglaselt või, kes kasutab manuaalkäigukasti, siis on võimalik pidurdada ka mootoriga, viies kütusekulu nulli,» ütles Orulaid.

Iga kiirendus nõuab suuremaid mootori pöördeid, suurendades seejuures ka kütusekogust. Säästliku sõidustiili juurde kuulub ka sobiva pikivahe hoidmine.

2. Hoia oma auto korras

Selleks, et sõiduk töötaks paremini ja kuluks vähem kütust, on vaja regulaarselt hoolitseda auto tehnilise seisukorra eest. Olulisel kohal on õhufiltri, süüteküünalde ja mootoriõli õigeaegne vahetamine. Kütusekulu mõjutab ka liiga madal või liiga kõrge rehvirõhk. Samuti ei tohiks auto küljes hoida lisasid, mida parasjagu ei kasutata – katuseraamid, suusaboksid jne.

«Kõik, mis on autole juurde paigaldatud, suurendab õhutakistust, mille tagajärjel halvenevad auto aerodünaamilised omadused ja mis sageli kompenseeritakse mootori suurema võimsusega. Isegi auto pagasiruum tasuks hoida tühjana, et mitte kaasas vedada ebavajalikke esemeid, mis auto kütusekulu suurendaks,» sõnas Orulaid.

3. Peatudes lülita auto mootor välja