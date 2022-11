Uuring reastas parima teenindusega telekomifirmad

Lisamüük jätab soovida

Uuringust selgus, et Eestis on suurim kitsaskoht on lisamüügi ehk terviklahenduste pakkumine. Lisamüüki ehk terviklahendusi pakuti vaid pooltel kordadest, kuid samas, kui seda tehti, siis teenindaja tõi 90 protsendil kordadest välja ka lisateenuse kasu kliendile ning pakkumise eelised. Ka Lätis ja Leedus oli suurimaks komistuskiviks lisamüügi ehk terviklahenduse pakkumine.