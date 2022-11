Ettevõtja: tunnen end allahinnatud tooteid ostes enesekindlalt

«Kulusid saab igapäevaselt tublisti kokku tõmmata, kui rakendada rohkem külmutatud toiduaineid,» rääkis Kaing nende peres kasutatavatest säästunippidest. «Ka kanaliha eelistamine on väga nupukas. Kui osta korraga terve kana ja see ise «lahti monteerida», siis on võimalik hoopis optimaalsemalt toidukulud ära majandada. Koibadest saab teha ahjupraadi, tiibadest ja allesjäänud karkassist aga imelise supi. Sama puudutab ka kala. Punase kala kohta ei saa öelda, et seda võiks endale liiga tihti lubada. Aga ka sellisel juhul ostan alati terve kala. Ise fileerides saab ühest fileest teha näiteks graavilõhet. Maitsestada soola ja pipraga ning panna paariks päevaks seisma,» ütles Kaing

Toit tööle kaasa ja poest valida allahinnatud tooteid

Toidupangas vabatahtlikult abiks käiv ettevõtja oma säästunippe ei häbene. «Mina tunnen end selliseid (allahinnatud- toim) kaupasid ostes küll väga hästi,» kinnitas Kaing. «Mul on hea meel, et kauplused on võtnud suuna toodete hinnad teatud juhtudel alla lasta. Näiteks kaupadega, mille kuupäev kohe kukub. Kui ma tean, et hakkan juba samal õhtul köögis kokkama, siis vaatan poodides alati esmalt need riiulid üle. Sobivuse korral eelistan loomulikult tooteid, mis on 50 või 25 protsenti allahinnatud. Alles siis, kui midagi õhtusöögiplaanidest puudu jääb, võtan midagi mujalt juurde.»