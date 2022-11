Suur eksperiment: kuidas Poolas odavamalt poodelda kui Eestis

Tasub teada

Kui Poola on kavas sõita nädalavahetuseks, siis kõige tähtsam on, et pühapäevaks ei tasu üldse jätta poekülastusi. Nimelt on Poola valitsus piiranud kaupmeeste ahnust ning poed on pühapäeviti suletud, et inimestel oleks aega peredele ja kirikus käimiseks. Erandiks on väga väikesed poed. Mõnedel nädalavahetustel on siiski ka pühapäeval poed avatud, kuid see on pigem erandlik. Näiteks 2022. aastal on poed avatud vaid 7 pühapäeval – 30. jaanuaril. 10. ja 24. aprillil, 26. juunil. 28. augustil, 11. ja 18. detsembril.

Poola kehtivate sooduspakkumisega tasub enne reisi tutvuda, et vältida üllatusi. Neid leiab aadressitel https://www.gazetki.pl/ ja https://www.gazetkipromocyjne.net/. Esimesse jõuavad uued kliendilehed kiiremini, kuid teises on gazetkade valik parem. Kindlasti tuleb arvestada, et osad hinnad kehtivad ainult kliendikaardi või kliendiäpi omanikele. Neid on aga Eesti inimesel väga raske kui mitte võimatu saada. Samuti tasub vaadata poodide kodulehti. Näiteks Auchani kodulehel on korralik e-pood, kuid kõiki füüsilises poes olevaid kaupu pole ka seal näha.