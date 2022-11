Keskturg: kaasa pakendatav kaup peab olema biolagunevas pakendis

Keskturu juhi Rain Pärna sõnul on ettevõtluses ja ühiskonnas oluline kõikidel tasanditel liikuda jätkusuutlikkuse poole. «Taaskasutus, jätkusuutlikkus ja ümbritseva keskkonna säästmine on Astri Grupi üks strateegilistest eesmärkidest. Praktikas väljendub see selles, et seame endale igal aastal mõõdetavad eesmärgid liikumaks üha enam selles suunas. Komposteeritavate pakendite järk-järguline kasutuselevõtt on üks sellistest sammudest,» selgitas Pärn pressiteates.

Enne sobivate pakendite tutvustamist turu kauplejatele, tegi Astri Grupp selleks põhjalikud ettevalmistused ning kaasas projekti Eesti Maaülikooli professori Mait Kriipsalu. «Maaülikooli teadmiste kaasamine tulenes otsesest vajadusest teha esmalt endale selgeks, mis on biolagunev pakend ja mis ei ole. Infomüra ja erinevaid tooteid on palju, aga nagu selgus, siis vaid vähesed on tõendatult komposteeritavad,» selgitas Pärn.

Otsitakse uusi lahendusi

Pärna sõnul on komposteeritava pakendi kasutusele võtmine oluline seetõttu, et kui see peaks sattuma loodusesse, siis ta laguneb ära, mis aga ei juhtu mingil juhul näiteks kilega. Lisaks sellele, et välituru müüjad peavad ümberpakendamisel kasutama vaid komposteeritavat pakendit, saab Pärna sõnul klient tulla turule ka oma taaraga ja paluda marjad ja muu turukaup just sinna panna.

Siiski otsitakse muu hulgas endiselt lahendust lahtilõigatud arbuusi ümberpakendamiseks turul. Pakendina on vajalik miski, mis kannataks ühtelugu nii niiskust kui oleks piisvalt tugev, et raskemat kaupa saaks pakendada.

Keskturu kauplejad on turu juhi sõnul algatusega kaasa tulnud. «Enamik müüjaid tulid muudatusega kaasa ja andsid omalt poolt väärtuslikku sisendit, mida saime suures osas ka arvestada pakendite valikul. Siit-sealt on tulnud ka veidi nurinat, aga arvestades, et me muudame midagi, mis on aastakümneid monoliitsena püsinud, on üldine reaktsioon olnud väga positiivne,» sõnas Pärn.