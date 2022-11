Tallinna Restoranide Nädalat saab täna viimast päeva külastada

Restorani Ocean 11 tegevjuht Ines Arna tunnistab, et nende restorani jaoks on Tallinna Restoranide Nädalal osalemine esmane kogemus ja väga põnev ettevõtmine. «Oleme tänulikud, et meile anti selleks võimalus,» lisab ta.

«Kindlasti on üheks oluliseks aspektiks enda restorani ja koka käekirja tutvustamine külalistele. Samuti annab see võimaluse võrdsetel alustel pakkuda lõuna- ja õhtusöögi menüüd. Külalistel on jällegi võimalus tutvuda Eesti erinevate ja parimate restoranidega – nii interjööri, teeninduse kui menüü võtmes,» kinnitab Arna.

Jaanika Tigasson restoranist Orangerie tunnistab, et nende jaoks oli oluline Tallinna Restoranide Nädalaga liituda esiteks seeõttu, et Orangerie on niivõrd uus koht ning lisaks mängis rolli eesmärk luua uusi tutvusi. «Kuna november on tavaliselt vaiksem kuu, siis aitab Tallinna Restoranide Nädalal osalemine tõsta käivet ning annab võimaluse klientidele meie maitseid tutvustada,» sõnab Tigasson.

Alustati 2011. aastal

Tallinna Restoranide Nädala initsiatiiv sai alguse kümme aastat tagasi kahe restoranipidaja algatusest, kes otsustasid, et on viimane aeg tutvustada Tallinna restoranide kõrget taset laiemale avalikkusele. Esimene Tallinna Restoranide Nädal toimus kui Tallinn oli Euroopa Kultuuripealinn, aastal 2011.

Tallinna Restoranide Nädala pakkumiste nautimiseks on vaja külastajatel teha reserveering vähemalt üks päeva ette, reserveerimis- ja piletimüügikeskkonnas tallinnrestaurantweek.ee.