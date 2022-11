Soome suunamudija koristab tasuta inimeste kodusid

Auri Katariina on proffessionaalne koristajana, kes hakkas oma tööst sotsiaalmeediasse videod tegema. Briti uudisteportaal BBC News kirjutab, et videosid näinud inimesed üle maailma pöördusid tema poole ning palusid koristamisel abi. Seepeale asus ta kodusid tasuta koristama. Ta ei korista tasuta kõigi kodu, vaid aitab inimesi, kellel on elus vaimselt või rahaliselt keeruline olukord. Tema abi saavad ka need, kes pikaajaliste vaimse tervise probleemide tagajärel pole võimelised enda kodu eest hoolitsema.