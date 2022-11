Coop: Kantar Emor tegeleb inimeste eksitamisega

Kantar Emori korraldatud tarbijauuringu alusel kaotas suurim jaekett Coop aastaga 3 protsenti enda turujõust, samas kui Eesti turule sisenenud Lidl võitles välja 7-protsendilise turujõu. Meediale saadetud pressiteates teatas Emor, et Coop on enim nõrgenenud kauplustekett, kes on kaotanud kõige rohkem kliente.