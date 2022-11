Perefirma langetas tanklates kütuse hinda

Aktsiaselts Tartu Terminal on asutatud 1994. aastal. Ajalooliselt on ettevõtte põhitegevusalad olnud vedelkütuste hoiuteenuse pakkumine ning hulgimüügiga tegelemine, 2014. aastal sisenes ettevõte aga Eesti vedelkütuste jaemüügiturule ning tänaseks käitab Terminal Oil brändi nime all 37 teenindusjaamas üle Eesti. Tartu Terminal on ka partner riiklike vedelkütusereservide hoiustamisel ning riigiettevõtete kütustega varustamisel. Koostöö Eesti Varude Keskusega algas juba 2006. aastal ning hoiustamislepingud kestavad vähemalt aastani 2029.

Tartu Terminal kuulub Gallum Kommerts OÜ-le, mille omanikud on omakorda Malle Raudsepp, Raido Raudsepp ja Rauno Raudsepp, Viljar Suviste ning Tanel Pürn.