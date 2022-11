Hinnatõus ei vähendanud suvehooajal reisimist

Eesti turistid tegid kõige sagedamini oste Soomes, Lätis ja Hispaanias, Läti turistid Saksamaal, Poolas ja Rootsis ning Leedu turistid Valgevenes, Saksamaal ja Poolas. Sel aastal on suurenenud naaberriikidesse reisijate arv ja see trend kasvab jätkuvalt, teatas pank.

Baltikumis on Eesti populaarsus reisisihtkohana väga erinev – Lätis on Eestis tehtud ostud seitsmendal kohal, Leedus aga 22. kohal.

Nagu teistelgi aastatel, on ka sel aastal populaarsemateks reisisihtkohtadeks kaugemad riigid – Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa –, kuid sel aastal jääb silma, et suvekuudel on oluliselt kasvanud ostude maht lähiriikides, näiteks Soomes, Rootsis ja Lätis, mis viitab sellele, et osa inimestest on otsustanud kaugematele maadele lendamise asemel külastada hoopis naaberriike.