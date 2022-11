Tallinn paigaldas linnatänavatele 60 rattahoidjat

Jalgrattahoidjate püstitamine on Talllinna Kesklinna Valitsuse algatus.

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul kasvab inimeste jalgrattalembus hoogsalt ning linna ülesanne on luua seda toetavad lahendused. «Suurem tähelepanu on koondunud küll rattateede võrgu loomisele, kuid selle kõrval on tähtis ka muu infrastruktuuri areng. Loodetavasti võetakse rattahoidjad linnaelanike poole soojalt vastu ja innukalt kasutusse.»