Kas paksemate reisijate tõttu tuleks lennukitoole laiemaks muuta?

«See probleem ei ole ainult Ameerikas,» lausus Mäeots. Tema sõnul on tehniliselt keeruline istmeridu laiemaks teha, kuid pikivahet on võimalik reguleerida.

Istmeid ei saa laiemaks teha seetõttu, et nii muutuks vahekäik liiga kitsaks. Erinevatel lennukitel on vahe erinev, odavlennufirmadel on see tihti väiksem. Mäeotsa sõnul oleks üks lahendus toota laiema kerega lennukeid.