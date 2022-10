Amet hoiatab tarbijaid Poola kaupleja eest

Stander Sp z.o.o kasutab eestikeelset kõnekeskust ning müüb vitamiine, kuid ei jaga tarbijale nõutud lepingueelset teavet ega kinnita pärast telefonivestlust tarbijaga lepingut kirjalikult.

«Tuletame meelde, et telefoni teel sõlmitud kokkuleppe peab vormistama kirjalikult,» rõhutas TTJA EL tarbija nõustamiskeskuse ekspert Heldin Malmet.

«Eelmise aasta sügisel sain SMS-meeldetuletuse tasumata jäänud arvest. Võtsin kohe kauplejaga telefoni teel ühendust ning andsin teada, et ma ei ole mitte ühtegi pakki tellinud ega saanud. Kuigi kaupleja kinnitas, et mulle rohkem meeldetuletusi ei saadeta, sain ma edasi kirju tasumata arvetest, sealjuures märgib kaupleja ära, et minu nõue edastatakse inkassole, kui ma arvet ära ei maksa.»

«Sain veebruaris eestikeelse telefonikõne firmalt, mis tegeleb toidulisandite ja vitamiinide müügiga. Nõustusin tellimusega ja paki saabumisel kandsin 4.95 viidatud arveldusarvele. Pakist leidsin arve ja sellelt e-posti aadressi, millel ma kirjutasin, et soovin kõikidest edasistest saadetistest loobuda. Maikuus sain postkontorist teate, et minu nimele on saabunud pakk. Saatsin postkontoris paki avamata kauplejale tagasi. Edasi sain veel 5 pakiteadet, millega toimisin samamoodi. Augustis sain SMSi, kus kaupleja andis teada, et mul on tasumata arve 34.95 eurot + 5 eurot meeldetuletustasu. Samuti ähvardatakse arve mittetasumisel inkassoga. Septembris laekus ja paberkandjal kiri, kus nõudele oli juurde lisatud 25 eurot inkassotasu.»