Telia tõstab detsembrist hüppeliselt seadmete üürihinda

Kui seni tuli ruuteri eest tasuda 2,99 eurot kuus, siis 1.detsembrist tõuseb see nelja euroni ehk hinnatõus on 33,7 protsenti. Digiboksi rendihind kerkib veelgi rohkem: senise 1,99 euro asemel tuleb detsembrist maksta kolm eurot ehk protsentuaalne hinnatõus on 50 protsenti.

«Kiiresti muutuv ärikeskkond, seadmete sisseostuhindade tõus ja muude sisendkulude kasv mõjutavad otseselt ka Telia tegevust,» kirjutab Telia klientidele.

Postimehe poole pöördunud kliendid on nördinud, sest telekomifirma ei lasknud neil sel aastal uuendatud seadmeid välja osta. «Vägisi jääb mulje, et Telia valmistas endale püsitulu ette,» tõdeb klient.

Teine Telia klient möönab, vahetas kevadel Telia nõudmisel nii digiboksi kui ruuteri ning lasi end lihtsalt müügimehel ära rääkida, kes väljaostmise asemel rentimist soovitas. Kui seadme soetamise ajal oleks digiboksi tasuvusaeg toonast rendihinda arvestades olnud 4,5 aastat, siis nüüd oluliselt kiirem. Arvestades, et eelmine digiboks pidas kliendi sõnul vastu vähemalt kümme aastat, oleks kokkuhoid olnud ilmne.

Firma kulud kasvavad

Telia koduteenuste ärijuhi Tõnis Tõnisoni sõnul on hinnatõusu põhjuseks ärikeskkonnas toimunud kiired muutused, mis kanduvad edasi ka erinevate teenusepakkujate toodetesse ja teenustesse. «Lühikese ajaga on väga kiirelt kasvanud erinevad sisendkulud, mis omakorda on muutnud kallimaks nii seadmete kui nendes kasutatavate komponentide hinnad kui ka erinevad transpordi- ja logistikateenuste hinnad,» rääkis ta.