Tarbijate kindlustunne Soomes on langenud 1995. aasta tasemele

Viimastel andmetel on Soomes sellel aastal 1,8-protsendiline majanduskasv, kuid spetsialistide hinnangul võib olukord kiiresti negatiivsemaks muutuda.

Küsitluse kohaselt on Soome elanike ootused isiklike rahaasjade osas samuti nõrgad, kuid eelmise kuuga võrreldes veidi kõrgemad. Rekordiliselt väike osa tarbijaist ütles, et plaanib lähitulevikus osta kalleid kaupu või uue kodu. Siiski peab enamik vastajaist rahalist olukorda jätkuvalt heaks.

Kuigi üldised seisukohad töötuse kohta on pessimistlikud, leidis enamik küsitluses osalejaist, et suurt riski tööd kaotada neil pole.

«Geopoliitilised pinged ja sõda Euroopas säilitavad ebakindlust. Teisest küljest on uudised Euroopa maagaasivarude täitumisest valgus tunnel lõpus,» ültles Soome majandusteadlane Sami Pakarinen. Maagaasivarude kõrgem tase on riigi majanduse huvides, sest siis väheneb oht, et hinnad tõusevad gaasipuuduse tõttu.