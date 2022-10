Tarbijate kindlustunne Soomes langes 1995. aasta tasemele

Tallink Megastar teel Helsingi poole. Pilt on illustratiivne

Soome statistikaameti andmetel on tarbijate kindlustunne Soomes ajalooliselt madal. Kõigi aegade madalaim oli kindlustunne septembris, kui see oli -18,3. Oktoobris näitaja veidi tõusis ning on nüüd -17,6.