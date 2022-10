TTJA manitseb kauplejaid uusi allahindluse reegleid järgima

Uue regulatsiooni täitmise kontrollimisel on TTJA tegelenud 12 suurema sisustus-, kuue suurema ehitus- ja viie suure toidupoega ning jälginud sadu tooteid nii veebis kui ka kauplustes kohapeal. Vihjete alusel on alustatud menetlusi rõiva- ja vabaajakaupade, tööriistade müüjate ja teiste kauplejate suhtes. Eritähelepanu alla on võetud ka väljakuulutatud kampaaniad ning kliendikaartidega seotud allahindlused. Jälgimise käigus tekkinud andmetele tuginedes on pöördutud kauplejate poole ja palutud esitada tõendid, et soodushind on arvutatud varasema 30 päeva madalaimast hinnast.

Seni rikkumistele ilma trahvide ja ettekirjutusteta tähelepanu juhtinud TTJA on teinud uute nõuete osas palju selgitustööd: kevadel toimus infopäev, esitatud küsimustest pandi kokku «korduma kippuvate küsimuste» vastused, lisaks on nõustatud väga palju ettevõtjaid. Kuigi amet on seisukohal, et nüüdseks on ettevõtjatel olnud piisavalt pikk üleminekuaeg oma tegevuse ühel või teisel moel uute reeglitega kooskõlla viimiseks, selgitatakse edaspidigi vajadusel regulatsiooni ning julgustatakse ettevõtjad ka enne kampaaniate korraldamist kahtluse korral küsima, kas plaanitu on seadusega kooskõlas.

Levinuimad eksimused on kolme tüüpi. Tehakse näiliselt personaalne soodusmüügikampaania püsiklientidele, kuid tegelikult on kliendikaart igaühele hõlpsasti kättesaadav ja allahindluse näitamisel ei lähtuta eelmise laupäeva müügihinnast. Sellist pakkumist loetakse üldsusele pakutavaks, mitte personaalseks ja näidata tuleb viimase 30 päeva soodsaimat hinda.

Personaalse pakkumise erand on lubatud olukorras, kus tarbija omandab mingi staatuse või liikmelisuse tulenevalt oma varasemast ostuajaloost selle müüja juures, samuti on personaalne pakkumine näiteks sünnipäeva puhul tehtav soodustus. Erandiks ei ole kliendikaardid või -liitumised, mille saab igaüks lihtsalt.