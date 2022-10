Toidu kojuveo rakendus Fudy alustas koostööd 130 restoraniga

«Arvestasime, et koostöö alguses on restoranidel mõningane käibelangus, kuid taastumisperiood on läinud üle ootuste hästi. Esimese kolme nädalaga oleme kõikide restoranidega teise-kolmanda kuu planeeritud tulemusteni jõudnud. Mitmed restoranid on isegi enda oodatud päevase käibe ületanud ja kasvama hakanud,» ütles Fudy tegevjuht Holger Lihtmaa pressiteates.